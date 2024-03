Crash Test Dummies il 17 ottobre a Milano

La nostalgia degli anni ’90 permette anche alle band non proprio al primo posto della classifica della memoria, di rivivere il proprio momento di gloria. Non fanno eccezione i Crash Test Dummies, collettivo di Winnipeg (Canada), autore in carriera di ben nove album (di cui l’ultimo nel 2010), ma che è stato tramandato ai posteri per un unico brano: ‘Mmm Mmm Mmm Mmm‘.

Proprio il disco del successo commerciale che conteneva l’appena citata one hit wonder, ‘God Shuffled His Feet‘ del 1993, verrà riproposto per intero dal vivo per il trentennale della sua pubblicazione (avvenuto a ottobre 2023). Lo sarà anche in Italia, per un’unica data, giovedì 17 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti vanno in prevendita dalle 11 di oggi sui circuiti Ticketmaster e Ticketone al prezzo di 34,50 euro più commissioni.

Attivi dal 1988 e mai scioltisi, Brad Roberts e soci hanno pubblicato soltanto un solo album negli ultimi 20 anni: ‘Oooh La La!‘ del 2010. Dal 2018 sono tornati a suonare attivamente insieme per celebrare il loro LP più conosciuto: prima per il suo 25° anniversario, ora per il 30°.