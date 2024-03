L’‘illusione POPtica’ di John Cale nel suo nuovo LP

Il fortunato ‘Mercy‘ dello scorso anno non era l’unico album preparato da John Cale durante la pandemia: il 14 giugno (via Double Six/Domino) l’ex Velvet Underground farà infatti uscire ‘POPtical Illusion’, disco composto più o meno nello stesso lasso di tempo, coadiuvato nel suo studio di Los Angels dalla fida Nita Scott.

Secondo la nota stampa che lo introduce, Cale “rinuncia al prestigioso cast [nel disco precedente collaboravano artisti del calibro di Animal Collective, Weyes Blood, Sylvan Esso e Laurel Halo, ndr] per addentrarsi da solo in labirinti di sintetizzatori e campionamenti, organi e pianoforti, con parole di speranza e una saggia insistenza sul fatto che il cambiamento sia ancora possibile“.

Della scaletta, composta da tredici tracce, fa parte anche il primo estratto ‘How We See The Light‘, che è accompagnato da un significativo video diretto da Pepi Ginsberg. Si tratta di una delle “80 canzoni” scritte da Cale durante la pandemia, “si è reso conto che, avvicinandosi all’età di 80 anni, stava vivendo e lavorando a qualcosa che molti dei suoi passati contemporanei non avevano vissuto“.