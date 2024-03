Tre concerti a giugno per gli Arab Strap

‘I’m Totally Fine With it 👍 Don’t Give A F*** Anymore 👍’, il nuovo album degli Arab Strap, è atteso per il 10 maggio prossimo. Chi già trepida, sarà ancora più emozionato nell’apprendere che il duo scozzese si esibirà dal vivo in Italia verso la fine del mese successivo.

Tre i concerti: giovedì 20 giugno al Lars Rock Fest di Castiglione del Lago (Perugia) presso la Rocca Medievale, venerdì 21 al Botanique di Bologna, e sabato 22 alla Triennale di Milano.

I biglietti per le date in Umbria e Lombardia sono in prevendita su Dice: 28,75 euro il costo per il live a Castiglione, 28 euro per quello a Milano.

Sono sinora tre le anticipazioni di quello che sarà l’ottavo LP insieme per Malcolm Middleton e Aidan Moffat: si tratta della ritmata ‘Bliss’ e delle distortissime ‘Allatocennes’ e ‘Strawberry Moon’ (quest’ultima diffusa proprio oggi).