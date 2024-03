Motorpsycho e Kula Shaker insieme sulla Sila

in Calabria, l’unione di due importanti festival locali, il Be Alternative e il Color Fest, ha dato vita al BeColor, che sabato 3 agosto a Camigliatello Silano (CS) e venerdì 16 agosto a Maida (CZ) cercheranno di provare con evidenza il concetto dell’unione che fa la forza.

Infatti, nella line-up della prima giornata della manifestazione congiunta, quella in provincia di Cosenza, gli headliner possono considerarsi addirittura tre: Kula Shaker, Motorpsycho e Marlene Kuntz, nell’ordine in cui li presenta la locandina. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 55 euro.

La band che guiderà la seconda giornata, quella appena dopo ferragosto vicino Catanzaro, si conosce già da qualche settimana: sono gli Editors, con altre presenze ancora da essere annunciate. In questo caso il costo dei biglietti, già disponibili su Dice, è di 59 euro.

Be Alternative e Color Fest hanno anche una programmazione indipendente l’uno dall’altro: la si può trovare sulle rispettive pagine Facebook, qui e qui.