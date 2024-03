Special Interest a Roma e Prato

Anche gli Special Interest verranno a suonare in Italia prima dell’estate. La band dance-punk di New Orleans si esibirà nel nostro paese in due occasioni.

Giovedì 6 giugno Alli Logout e compagni saliranno sul palco del Monk di Roma. Il giorno dopo, venerdì 7, suoneranno invece all’Off Tune Festival di Prato, presso i Cantieri Culturali Ex Macelli.

Proprio quest’ultimo evento sarà a ingresso gratuito, mentre per la data nella capitale i biglietti saranno in prevendita su Dice dalle 12 di domani, al costo di 17,25 euro.

Formatosi nel 2016, il quartetto americano ha sinora pubblicato tre album, uno ogni due anni: ‘Spiraling’ nel 2018, ‘The Passion Of’ nel 2020, ed ‘Endure’ nel 2022, il disco che gli ha permesso di ampliare di parecchio la propria fanbase.