Attenzione ai Tapir!, album di debutto a gennaio

Provenire da South London sembra essere quasi un marchio di qualità per le giovani band inglesi che muovono i primi passi, e non dovrebbero fare eccezione i Tapir!, sestetto alt-folk che il 26 gennaio pubblicherà il proprio LP di debutto.

‘The Pilgrim, Their God And The King Of Their Decrepit Mountain’ verrà diffuso da Heavenly Recordings. È in realtà la somma di tre EP di quattro pezzi ciascuno, narrativamente connessi tra loro, di cui i primi due, ‘Act 1 (The Pilgrim)’ e ‘Act 2 (Their God)’, usciti rispettivamente a fine maggio e fine agosto, sono già udibili sulle piattaforme streaming.

Saranno dunque quattro gli inediti che completeranno questa trilogia e che porteranno la scaletta dell’album a dodici tracce, che intendono unire componenti “musicali, teatrali, artistiche, collaborative, narrative, mitologiche, e soprattutto, qualcosa di cui si possa godere e che si possa condividere”. Musicalmente, vengono citati riferimenti assai raffinati quali Jim O’Rourke e Eiko Ishibashi.

Co-prodotto da Hywel Pryer insieme al batterista degli Honeyglaze Yuri Shibuichi, è anticipato ulteriormente dal singolo ‘My God’, che può anche vantare un simpatico video realizzato col Pongo.