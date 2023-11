‘Loss Of Life’ è il nuovo album degli MGMT

Dopo averlo anticipato su Reddit, gli MGMT hanno confermato l’esistenza di quello che sarà il loro quinto LP in carriera: ‘Loss Of Life’ uscirà il 23 febbraio 2024 per Mom+Pop.

Prodotto da Patrick Wimberly (che in passato ha lavorato con gente fuori dagli abituali canoni della band americana, come Beyoncé e Lil Yachty) e mixato dal fedelissimo Dave Fridmann, avrà in scaletta 10 brani, tra cui il primo con la presenza di un featuring nella storia del duo: si tratta di ‘Dancing In Babylon’, in cui presta la voce Christine And The Queens e Danger Mouse un aiutino alla produzione.

“È composto per il 20%, ma non di più, da adult-rock”, affermano Andrew VanWyngarden e Ben Goldwasser in una nota. “Siamo molto felici che sia stato un parto piuttosto indolore nonostante il lungo periodo di gestazione”, aggiungono.

Primo estratto è una canzone denominata ‘Mother Nature’ che loro stessi affermano “suonare in parte come gli Oasis”. “Delinea l’archetipica mitologia MGMT di un eroe che cerca di convincere l’altro eroe a intraprendere il viaggio che ‘devono’ intraprendere”, spiegano.