Bobby Gillespie & Jehnny Beth: ‘Utopian Ashes’ (Sony, 2021)

Genere: chamber-pop | Uscita: 2 luglio 2021

Come racconta Jehnny Beth in questa intervista a Rolling Stone, la sua prima collaborazione artistica con Bobby Gillespie fu su di un palco, a sorpresa, per quello che poi purtroppo si rivelò essere l’ultimo concerto dei Suicide di Alan Vega, che li volle con sé a cantare ‘Dream Baby Dream‘. Da quel giorno una semplice conoscenza divenne via via vera e propria frequentazione, e quindi collaborazione. L’idea di iniziare a suonare insieme in realtà fu di Andrew Innes, il chitarrista dei Primal Scream, coinvolti in toto nella realizzazione di questo disco così come Johnny Hostile, abituale partner creativo della Beth.

‘Utopian Ashes‘ è, per questo, qualcosa di molto lontano rispetto a quanto abbiamo sinora ascoltato dalla frontwoman delle Savages. In realtà anche da ciò che i Primal Scream hanno sinora proposto nella loro lunghissima carriera, sebbene qualche ballata come ‘Star‘ o il blues/gospel di ‘Screamadelica‘ possono essere vagamente richiamati da queste nove composizioni totalmente analogiche, che vedono la presenza di un’ampia strumentazione da camera e un’interpretazione dei due protagonisti altrettanto distante dai loro standard.

Il concept del disco è, in effetti, la fase finale di una relazione di una coppia in crisi, con relativi rimpianti e rimorsi. Bobby e Jehnny interpretano ovviamente i due protagonisti, in un’interazione molto gainsbourghiana che permette di apprezzarne la versatilità. E’ un cantautorato vintage di peculiare unicità, il loro, che si giova della somma degli addendi ma in maniera inattesa, rendendo con una certa teatralità e grandiosità, ma credibilmente, la storia raccontata. ‘Chase It Down‘, ‘Living A Lie‘ e ‘You Can Trust Me Now‘ rimarrebbero comunque mirabili anche fuori da un contesto che permette di godere della personalità di due grandi artisti e musicisti sebbene al di fuori della loro comfort zone. Ovvero, ciò che ogni collaborazione di alto livello dovrebbe conseguire.

VOTO: 😀