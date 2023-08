Breaking news: Sufjan Stevens

Nella discografia di Sufjan Stevens è sempre piuttosto difficile districarsi, ma quello che uscirà il 6 ottobre sarà un suo album solista di canzoni, dunque parte delle pubblicazioni più importanti. Si chiamerà ‘Javelin’ e conterrà 10 canzoni “ispirate all’opulenza in studio degli anni ‘70”.

Per fare ciò, il musicista americano si è servito di diverse collaborazioni, concentrate soprattutto nella parte corale delle armonie. Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui, Nedelle Torrisi e Bryce Dessner sono tutti stati coinvolti a tal fine.

La copertina è già indicativa della passione di Sufjan per i collage, ma almeno un’edizione del disco avrà un booklet di 48 pagine con altre composizioni artistiche e anche alcuni racconti scritti.

Il primo singolo è un brano pienamente nel caratteristico stile del cantautore, si chiama ‘So Are You Tired’.