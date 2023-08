Nuova musica: Almost Nothing, English Teacher, Coach Party, Yukon Blonde, Struts

Al di fuori degli Idlewild Roddy Woomble ha sempre mostrato grande eclettismo, e una volta di più lo fa con il suo nuovo progetto musicale indietronico denominato Almost Nothing. C’è la conferma di un disco in arrivo con questo moniker, di cui due brani sono già stati resi noti: ‘Anything Whatever’ e ‘Instant Love’, definito “indicativo di cosa ci sarà nell’album”. ‘Almost Nothing’, che è anche il titolo dell’LP, sarà udibile dal 6 settembre in digitale e disponibile dal 6 ottobre in formato fisico.





Nonostante non abbiano ancora pubblicato l’album d’esordio, degli English Teacher si parla diffusamente da tempo. Molte le presenze ai festival inglesi di maggior spessore (su tutti Glastonbury), e un nuovo singolo pubblicato da qualche giorno testimoniano che l’hype intorno a loro è lontano dall’esaurirsi. ‘The World’s Biggest Paving Slab’ è peraltro inciso insieme a una delle produttrici più in voga del momento, Marta Salogni, e potrebbe essere il preludio all’agognato disco di debutto.

Sono in procinto di far uscire il loro primo disco anche i Coach Party, che l’8 settembre via Chess Club pubblicheranno ‘Killjoy’. Il quartetto inglese, già in tour con Wet Leg, Amazons e We Are Scientists, ha recentemente diffuso il singolo ‘Parasite’, ma aveva già distribuito diversi brani in giro: ‘What’s The Point In Life’, ‘Born Leader’, ‘Micro Aggression’ e ‘All I Want To Do Is Hate’, titoli che testimoniano l’approccio grintoso e tutti parte di una scaletta di 10 tracce.

Gli Yukon Blonde sono pronti a pubblicare il loro nuovo LP, il sesto della loro storia: ‘Shuggie’ arriverà il 12 ottobre grazie a Dine Alone Records. “C’è grande apertura in questo disco, sia musicalmente che a livello di testi”, spiega il leader Jeff Innes, che sottolinea come i suoi recenti ascolti di Flaming Lips e Fleetwood Mac abbiano influenzato la struttura delle canzoni in scaletta. Tra di esse vi è anche il psych-pop del singolo ‘You Always Get What You Want’.

Si chiama ‘Pretty Vicious’ il nuovo album degli Struts. I glam-rocker inglesi lo faranno uscire il 3 novembre via Big Machine. Co-prodotto insieme a Julian Raymond (in passato al lavoro con Cheap Trick e Fleetwood Mac), è il quarto LP in carriera per il quartetto di Derby. “Il disco che ognuno di noi attendeva, in cui ognuno dei membri del gruppo ha messo tutte le proprie forze”, racconta entusiasta il frontman Luke Spiller. Primo estratto è un brano denominato ‘Too Good At Raising Hell’.