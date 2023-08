The Hives: ‘The Death Of Randy Fitzsimmons’ (The Hives AB, 2023)

Genere: garage-punk | Uscita: 11 agosto 2023

Chi ha avuto la fortuna di vedere e ascoltare gli Hives dal vivo nel recente tour di supporto agli Arctic Monkeys, ha potuto constatare come la band svedese abbia conservate inalterate energia e vitalità nonostante gli 11 anni che hanno separato gli ultimi due album. ‘The Death Of Randy Fitzsimmons’ ci scherza su questo iato, inventandosi il protagonista del titolo come fittizio manager e segreto songwriter del gruppo, non sopravvissuto a un così lungo lasso di tempo.

Un’ironia che è parte fondamentale dell’approccio del quintetto al rock ‘n’ roll, definito dall’istrionico frontman Pelle Almqvist “un perenne teenager che non può crescere”. È dunque, anche in questo lavoro, il consueto garage-punk la specialità della casa, che guida stilisticamente dodici brani assai divertenti e accattivanti. Niente che cambia davvero, piuttosto si ripropone con sufficiente distanza temporale da quanto già sentito, per suonare comunque ancora autorevole e attuale. ‘Bogus Operandi’, ‘Trapdoor Solution’, ‘Smoke & Mirrors’, ‘Crash Into The Weekend’ e ‘Two Kinds Of Trouble’ fanno ognuna pensare a qualche altra canzone del passato, ma allietano talmente tanto da rendere alquanto insulsa ogni possibile seria riflessione. Perché alla fine è questo che gli Hives vogliono fare, da sempre. Impossibile biasimarli.

VOTO: 🙂