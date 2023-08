Nuova musica: Kevin Drew, Wild Nothing, Pure Bathing Culture, Future Island, Death Cab For Cutie…

Con i Broken Social Scene fermi da un po’, Kevin Drew ha potuto occupare il proprio tempo scrivendo canzoni per sé stesso. Otto di esse sono state convogliate in ‘Aging‘, LP che già dal titolo fa capire quale sia il tema del disco e il mood dei pezzi. Ha dovuto sopportare diversi lutti negli ultimi mesi il musicista canadese, il cui dolore è stato raccolto in queste ballate costruite su voce e piano. Due sono già note: ‘Out In The Fields‘ e ‘Party Oven‘. Insolita la modalità di pubblicazione: uscirà prima il formato fisico (22 settembre) che quello digitale (3 novembre).





C’è un nuovo album in uscita anche per Jack Tatum aka Wild Nothing: ‘Hold‘ arriverà il 27 ottobre via Captured Tracks. Il musicista americano dice di essere “entusiasta e preoccupato allo stesso tempo” per la pubblicazione di un disco “che sto preparando da parecchio tempo“, anche perché il suo primo “da padre“. L’anticipazione diffusa oggi è un brano a suo dire “catartico” che si chiama ‘Headlights On‘ e che ospita il featuring di Hatchie.



Arriverà il 10 novembre ‘Chalice‘, il nuovo album dei Pure Bathing Culture. Il duo di Portland darà seguito a ‘Night Pass’ del 2019 con una scaletta di 10 tracce, ognuna delle quali ha un titolo che comincia con l’articolo “The”. Vi è incluso il primo singolo ‘The Memento’, un dream-pop che secondo Stereogum ricorda Cocteau Twins e Sundays.



‘Some Of It Was True’ è invece il titolo del nuovo LP dei Menzingers, in uscita il 13 ottobre prossimo. La band folk/punk-rock di Philadelphia lo ha registrato in Texas, al Sonic Ranch di El Paso, insieme a Brad Cook. ‘There Is No Place In This World For Me’, singolo uscito qualche settimana fa, ne era in realtà la prima anticipazione, mentre la seconda si chiama ‘Hope Is A Dangerous Little Thing’.





Proprio texani, di Austin, sono invece i Sun June, anche loro con un disco nuovo in divenire. ‘Bad Dream Jaguar’ uscirà il 20 ottobre per Run For Cover, con una tracklist di dodici pezzi, tra cui il singolo ‘Get Enough’, che tra le altre cose si augura esplicitamente che i Beatles tornino insieme.

Per i Future Islands, almeno per il momento, c’è invece soltanto un singolo: ‘Deep In The Night’ serve anche per promuovere il tour che il gruppo synth/art-pop americano sta per intraprendere, anche se il pezzo sembra essere più adatto a situazioni raccolte piuttosto che a grandi raduni.



Si può anche ballare il nuovo inedito dei Death Cab For Cutie, che ha tanto di cassa (analogica) dritta e un tocco funky piuttosto inedito per la band di Ben Gibbard. ‘An Arrow In The Wall‘ è stato diffuso anche in versione remix, di cui si sono occupati i Chvrches.