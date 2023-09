Buck Meek: ‘Haunted Mountain’ (4AD, 2023)

Genere: alt-country | Uscita: 25 agosto 2023

Il passaggio dalla Keeled Scales, la piccola etichetta che aveva pubblicato i suoi due precedenti LP solisti, alla 4AD, la label che distribuisce i dischi della band che lo ha reso celebre (i Big Thief), è un attestato di qualità per la produzione solista di Buck Meek. Rimasto, dal punto di vista compositivo, per molto tempo nell’ombra della compagna di band ed ex compagna nella vita Adrianne Lenker, il chitarrista texano ha cominciato a pubblicare le sue canzoni nel 2018, giungendo con questo ‘Haunted Mountain’ al terzo LP in carriera. Un disco così denominato perché composto mentre, assecondando la sua passione per la montagna si trovava su alcuni promontori, tra cui la Valle Onsernone in Canton Ticino dove è stata scattata la foto di copertina.

In realtà, la realizzazione di questo album non è stato suo esclusivo affare, ma un lavoro di squadra. La band che già lo aveva affiancato nel precedente ‘Two Saviours’ è stata confermata in toto, e il poli-strumentista Mat Davidson si è anche occupato della produzione. Ha optato per un approccio a più alta fedeltà rispetto al lavoro precedente, pur mantenendone l’intima empatia. In ‘Haunted Mountain’ si sentono, come naturale, tante chitarre (soprattutto acustiche e steel), ma c’è spazio anche per tastiere e sintetizzatori, con gli abiti sonori che cambiano spesso e volentieri. In scaletta ci sono le migliori canzoni scritte dal Meek solista (coadiuvato per l’occasione dalla collega Jolie Holland), che riescono a trovare una propria via anche rispetto alla sua band principale. Tra country e alternative-rock, con un tocco di psichedelica sempre incisivo, brani come ‘Cyclades’, ‘Didn’t Know You Then’, ‘Undae Dunes’, ‘Where You’re Coming From’ rendono questo disco molto interessante di per sé, al netto dell’illustre band in cui Buck suona la chitarra.

VOTO: 🙂