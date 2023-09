Green Gardens: ‘This Is Not Your Fault’ (Come Play With Me, 2023)

Genere: art-rock | Uscita: 18 agosto 2023

Da qualche anno parte integrante della florida scena musicale di Leeds sia come turnisti che come contributor per le iniziative locali, i Green Gardens giungono al loro album di debutto con una discreta esperienza artistica alle spalle. Lo si evince da ognuno dei brani di ‘This Is Not Your Fault’, maturo come se i quattro amici originari dello Yorkshire fossero a metà della loro carriera. Registrato ai Greenmount Studios nella loro città natale, può vantare la preziosa collaborazione di Jamie Lockhart (già in sala di registrazione con i Cribs), Rob Slater (precedentemente al lavoro con gli Yard Act) e del sassofonista Tom Kettleton.

E proprio l’innesto dei fiati in brani portanti come ‘Things I Didn’t Do’ e ‘Homeshredder’ dà un’ulteriore dimensione a un art-rock che potrebbe non dispiacere ai fan di National ed Elbow, sebbene il quartetto, sulla propria pagina di Bandcamp, lo definisca “soft-rock”. In effetti, si tratta di melodie assai calde e avvolgenti, che spiccano in brani come la quasi title-track ‘This Is My Fault’, ‘Akin To Sap’, ‘A Cradling’ e ‘Oslo’s’, canzoni garbate e romantiche nel raccontare perdite e ritrovamenti. Fanno di ‘This Is Not Your Fault’ un bel disco, davvero buono se si tiene conto del suo status di opera prima, che potrebbe portare i Green Gardens ad allontanarsi spesso e volentieri da Leeds.

VOTO: 🙂