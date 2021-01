Buck Meek: ‘Two Saviors’ (Keeled Scales, 2021)

Genere: indie-folk | Uscita: 15 gennaio 2021

Ne ha fatte parecchie, Buck Meek, da quando ha conosciuto Adrianne Lenker. Si incontrarono per la prima volta a Boston, a un concerto, e si rividero poco dopo a New York, proprio nel giorno in cui lei decise di trasferirsi nella Grande Mela. Cominciarono subito a frequentarsi, sia artisticamente che sentimentalmente: i primi frutti della loro unione furono 14 canzoni divise in due EP (‘A-Sides‘ e ‘B-Sides‘) pubblicati nel 2014. L’anno dopo, Adrienne e Buck si erano già sposati, e quello dopo ancora arrivò il primo disco con la band che nel frattempo avevano fondato, i Big Thief. Una storia di maggior successo rispetto alla loro relazione, che si concluse nel 2018 con il divorzio. I due sono comunque rimasti “profondamente amici” e compagni di band, a tal punto che nel 2019 di dischi dei Big Thief ne sono usciti addirittura due, ‘U.F.O.F.‘ e ‘Two Hands‘.

Un po’ di gossip necessario per sottolineare come, nell’economia di una delle band rock di maggior successo dell’ultimo quinquennio, l’apporto di Meek sia secondo soltanto a quello dell’ex-consorte. E che dunque, a chi è fan ormai acquisito del quartetto, consigliamo di tendere l’orecchio a queste 11 tracce preminentemente acustiche e molto essenziali, suonate seguendo rigidissime linee guida: otto microfoni dinamici distribuiti lungo la limitata metratura di una stanza, con la backing-band di Buck (il chitarrista Adam Brisbin, il bassista Mat Davidson, il batterista Austin Vaughn e il tastierista nonché fratello Dylan Meek) a suonare in presa diretta senza l’utilizzo di cuffie o armamentari digitali, incidendo esclusivamente su nastro. Il tutto in una sola settimana, dopo aver preso possesso di una vecchia villa vittoriana insieme ad Andrew Sarlo, colui che ha prodotto tutti e quattro gli LP dei Big Thief. In realtà, le canzoni di ‘Two Saviors‘ erano state scritto un paio di anni prima, nel 2018, quando il musicista americano si era appena separato dalla moglie ed era andato a isolarsi sulle montagne della California, una delle ragioni per cui i testi vertono principalmente di “heartbreak, resiliency, and enchantment“, come testualmente recita la press-release dell’etichetta che pubblica questo lavoro, la piccola Keeled Scales.

È un album che a ragione, dunque, può essere accostato a quelli in solitaria della Lenker (soprattutto il recentissimo ‘Songs‘), sia dal punto di vista stilistico che da quello realizzativo (entrambi in studi di registrazione improvvisati, con un utilizzo minimo della tecnologia). Provenendo da Wimberley (Texas), Buck ha maggiormente assorbito la tradizione country del sud degli Stati Uniti, molto evidente in brani come ‘Cannonball Pt.2‘ e ‘Second Sight‘. Ha una voce meno espressiva e duttile rispetto a quella di Adrienne, non pareggia l’unicità del suo songwriting, ma riesce comunque a dare grande profondità emotiva alle proprie composizioni. Non soltanto in ‘Candle‘, pezzo ancora una volta scritto insieme (e si sente), ma anche in intensissimi bozzetti come ‘Pareidolia‘, ‘Two Moons‘, la title-track e ‘Dream Daughter‘. ‘Two Saviors‘ è pertanto un disco all’altezza delle aspettative per chi è un membro dei Big Thief, e di per sé un’opera delicata e intima che ha anche il non secondario pregio di crescere con gli ascolti.

VOTO: 🙂