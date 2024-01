Cat Power canta Dylan anche in Italia

La venerazione di Cat Power per Bob Dylan si è già concretizzata nella pubblicazione di un album dal vivo lo scorso novembre. In estate, poi, ‘Cat Power Sings Dylan: The 1966 Royal Albert Hall Concert’ sarà portato live anche in Italia in tre occasioni.

Con una scaletta analoga sia al concerto di quasi 60 anni fa, sia dell’LP uscito da poco, la musicista americana suonerà venerdì 5 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), sabato 6 al Parco delle Caserme Rosse di Bologna e domenica 7 all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

In prevendita da venerdì prossimo i biglietti: al netto di diritti e commissioni di prevendita, andranno da 30 a 56 euro a seconda di postazione e location. Saranno acquistabili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.