Chicano Batman: ‘Invisible People’ (ATO, 2020)

Genere: psych-funk | Uscita: 1 maggio 2020

Starebbero davvero bene dentro ‘Better Call Saul‘, i Chicano Batman. Un po’ per il loro essere al 100% latinos, a partire da nomi e cognomi (Eduardo Arenas, Carlos Arévalo, Bardo Martinez, Gabriel Villa), ma anche per la loro parvenza estremamente freak, soprattutto grazie a un guardaroba che, a seconda dell’occasione, potrebbero condividere con Nacho Varga o Lalo Salamanca. Diciamo che il quartetto losangelino non fa nulla per non farsi notare, anche se l’attrazione principale dovrebbe essere quel blend di funk, soul, psichedelia, lounge e soft-rock che li rende eccentrici anche dal punto di vista musicale.

Eppure i Chicago Batman sono stati una sorta di best kept secret della scena californiana per un bel po’ di tempo, più o meno tra il 2008, anno della formazione, e il 2015, quando andarono in tour con Jack White oltre che venire inclusi nella line-up del Coachella. Fu però il contratto con la ATO di Dave Matthews a sancire un salto di qualità che ‘Invisible People‘, loro quarto LP in carriera, ratifica ulteriormente, anche grazie alla produzione di Leon Michels (già al lavoro con A$ap Rocky) e al missaggio di Shawn Everett, di cui la press-release ricorda le precedenti esperienze con Alabama Shakes, War On Drugs, Kacey Musgraves e Julian Casablancas.

Sicuramente i due tecnici del suono hanno avvalorato la scelta di aumentare l’incidenza delle tastiere (rigorosamente vintage) a discapito delle chitarre, fondamentale per dare al disco quel groove vellutato che lo fa scivolare via amabile e ondeggiante dalla prima all’ultima traccia. C’è sempre un tocco funky a operare da primo ingaggio, seguito da una malia melodica a cui è difficile resistere, oltre a una stratificazione sonora volta soprattutto a divertire, ma in maniera tutt’altro che superficiale. ‘Blank Slate‘, ‘I Know It‘, ‘Manuel’s Story‘, ‘Polymetronomic Harmony‘, ‘The Prophet‘ e ‘Wonds‘ sono esempi di catchyness di alta classe, analoga a quella di artisti come Phoenix, Vampire Weekend e il Beck più funky. Che i Chicano Batman possano ripercorrerne la stessa fortunata parabola è arduo da prevedere, ma di certo sono pronti per conquistare almeno una parte delle loro ampie fanbase.

VOTO: 😀