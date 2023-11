‘Daniel’ è il nuovo album dei Real Estate

Si sono ritrovati a Nashville, i Real Estate, tutti insieme nel condividere un appartamento e lo studio di registrazione dove, in soli nove giorni, hanno registrato ‘Daniel’, il loro sesto LP in carriera, che uscirà per Domino il prossimo 23 febbraio.

Un titolo che semplicemente “suonava bene”, ma che potrebbe anche riferirsi a Daniel Tashian, il produttore del disco (già all’opera su ‘Golden Hour’ di Kacey Musgraves). È lui ad aver lavorato insieme al gruppo agli undici brani in scaletta, tra cui vi è il singolo ‘Water Underground’.

“È una canzone sullo scrivere canzoni, come se l’acqua sotto terra fosse l’inconscio, la parte misteriosa del cervello da dove la creatività esce fuori”, afferma il frontman Martin Courtney in una nota.