New Model Army sempre in pista, a gennaio il nuovo LP

A quasi 40 anni dal loro primo LP, i New Model Army pubblicheranno quello che sarà il loro sedicesimo in carriera, ‘Unbroken’, che sarà udibile dal 26 gennaio prossimo.

Scritto in un lungo lasso di tempo, anche per questo è molto vario nelle sue tematiche, che vanno dalla protesta politica alle riflessioni personali. La nota stampa assicura comunque come il disco sia “full of guitars”, come attesta il primo singolo, denominato ‘First Summer After’.

La canzone è anche l’opener di una scaletta di 11 tracce, prodotte dalla stessa band capitanata da Justin Sullivan (l’unico membro fondatore rimasto) e mixate da Tchad Blake.