Il 1° marzo arriva il sophomore degli Another Sky

Nel 2020, l’album di debutto degli Another Sky, ‘I Slept On The Floor’, piacque un po’ a tutti. Il successore si è fatto attendere il giusto, venendo alla luce circa tre anni e mezzo dopo: il 1° marzo per Fiction, infatti, uscirà ‘Beach Day’, il sophomore della band londinese.

Il disco sarà composto da 13 canzoni , tra cui compaiono i recenti singoli ‘Psychopath’, ‘A Feeling’, ‘Burn The Way’ e ‘Uh Oh’, ma non ‘Aimee Caught A Moth’, diffuso oggi benché non presente in tracklist.

Secondo NME che riprende la press-release, la frontwoman Catrin Vincent discorre del rapporto tra rabbia e libertà individuale. Lei stessa aggiunge: “Se non si passa attraverso la rabbia, questa si calcifica in amarezza e non ne vale la pena (…) Ma si tratta di avere la libertà di trovare e sentire quella rabbia. Come si può attraversare qualcosa che non si sa nemmeno se c’è?“, si chiede la musicista inglese.