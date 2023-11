Bar Italia: ‘The Twits’

🎵 Slacker post-punk | 🏷️ Matador | 🗓️ 3 novembre 2023

Se non altro, ora dei Bar Italia si sa qualcosa di più. Per esempio, che la frontwoman Nina Cristante è originaria di Roma, e che vive a Londra da quando aveva 19 anni dove, oltre a coltivare una generale passione per l’arte, prima di sfondare come musicista faceva l’insegnante di fitness. Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton li ha conosciuti perché vicini di casa, avevano un progetto musicale che si è amalgamato con quello suo personale, e così ha preso forma la nuova band inglese più incisiva del 2023.

Sì, perché da inizio novembre gli album sono diventati due. Dopo la rivelazione ‘Tracey Denim’ dello scorso maggio (che comunque non era il loro primo LP in assoluto), Matador Records ha investito in un viaggio a Maiorca, dove nello scorso febbraio il trio, abitualmente di stanza nella capitale britannica, ha soggiornato per otto settimane insieme a un’altra italiana, la produttrice Marta Salogni. Ben prima che venisse pubblicato il precedente LP, dunque, segno di idee estremamente chiare da parte di tutti.

‘The Twits’ ripropone i pregi del disco uscito sei mesi fa: la concisione densa di argomenti sonori, la versatilità compositiva, quel mood sinistro ma allo stesso tempo attraente, l’abilità di miscelare fine ‘70 e primi ‘90, il post-punk e il rock alternativo a bassa fedeltà, con abilità ed erudizione. Così, ci sono da ascoltare altre 13 canzoni, che a questo giro durano più del solito (47 minuti) ma che mantengono dritta la barra su un suono caratterizzato, ormai riconoscibile e mai banale, a cui giova parecchio anche la frequente alternanza vocale. Quantomeno su album, i Bar Italia sono una grande band, e con due ottimi LP in sei mesi ne è stata data piena conferma.

