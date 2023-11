Jesus And Mary Chain, disco nuovo e concerto a Milano

Sono appena stati a Parma per suonare al Barezzi Festival, ma i Jesus And Mary Chain hanno già segnato in agenda un altro appuntamento con il pubblico italiano: mercoledì 17 aprile all’Alcatraz di Milano.

Sebbene il tour si intitoli ‘The Jesus And Mary Chain: 40 Years’, sarà anche l’occasione per ascoltare le canzoni del nuovo album, ‘Glasgow Eyes’, in uscita l’8 marzo 2024 per Fuzz Club. Glasgow è anche la loro città natale, e quella in cui si è registrato il disco, più precisamente negli studi di proprietà dei Mogwai, i Castle Of Doom.

Secondo una nota, “Il loro vortice di melodia, feedback e caos controllato è ora più orecchiabile grazie all’amore per Suicide e Kraftwerk, e da una nuova passione per il jazz meno disciplinato”. “Ma non aspettatevi i Jesus And Mary Chain che fanno jazz”, afferma perentorio il frontman Jim Reid. “Il nostro approccio creativo è lo stesso del 1984”, rassicura. Primo estratto è un brano denominato ‘Jamcod’.

Tornando al concerto, i biglietti saranno disponibili a breve sul circuito Ticketone; costeranno 34,50 euro più commissioni.