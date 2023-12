Ducks Ltd, il nuovo album esce a febbraio

“Guitar-pop per quando la vita sembra sopraffarti”: è l’azzeccatissima definizione di quanto la musica dei Ducks Ltd possa essere, in ogni circostanza, gradevole, aspetto già constatato da ‘Modern Fiction’, il loro album di debutto uscito nel 2021. Che avrà presto un seguito con ‘Harm’s Way’, in arrivo il 9 febbraio 2024 tramite Carpark Records.

Per l’occasione, il duo jangle-pop di Toronto si è spostato a Chicago (“molte delle nostre band preferite vengono da lì”, affermano Tom McGreevy ed Evan Lewis in una nota), dove ha registrato nove nuove canzoni insieme al produttore Dave Vettraino (Dehd, Deeper, Lala Lala), al batterista Jonathan Pappo e alla bassista Julia Wittman, che già sono parte della band nei tour.

“Sono canzoni che parlano di struggimento, del vedere le persone a cui tengo soffrire e cercare di capire come essere lì per loro. E sulla fatica di vivere nel mondo quando sembra che tutto sia pronto a crollare“, spiega McGreevy, che oltre a cantare scrive i testi. Uno di essi è quello di ‘Hollowed Out’, primo singolo diffuso oggi.