Queens Of The Stone Age e Royal Blood insieme a Milano

Mancano dall’Italia da sei anni i Queens Of The Stone Age, ma dopo la pubblicazione del recente ‘In Times New Roman…’, avvenuta lo scorso giugno, è ricominciata anche l’attività dal vivo. Che, per l’appunto, la prossima estate farà tappa anche in Italia.

Josh Homme e soci saranno gli headliner nella giornata di sabato 6 luglio dell’I-Days festival di Milano, quest’anno all’Ippodromo di San Siro. Prima di loro, saliranno sul palco i Royal Blood, per un appuntamento che dunque è a tutti gli effetti doppio.

Non è ancora dato sapere quale sarà il costo dei biglietti, che saranno in prevendita da martedì prossimo 5 dicembre sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.