Dirty Projectors: ‘5 EPs’ (Domnio, 2020)

Genere: art-pop | Uscita: 20 novembre 2020

Le metamorfosi dei Dirty Projectors sono state frequenti e molteplici nei loro onoratissimi 18 anni di carriera. Cambiamenti stilistici molto ricorrenti, ma anche continui avvicendamenti di line-up, con l’unica costante rappresentata dall’estroso fondatore David Longsteth, uno che cento ne pensa e cento ne fa, spesso in un’unico disco. La sua trovata per il 2020 prende spunto da una massima di Allen Ginsberg: “first thought best thought“, che più o meno significa “la prima idea è sempre la migliore“, declinata nello stile della sua band e funzionale alla formazione nuova di zecca messa in piedi per il tour di ‘Lamp Lit Prose‘, l’album uscito due anni fa: ogni membro del gruppo avrebbe dovuto scrivere e interpretare di getto quattro canzoni che avrebbero fatto parte di altrettanti EP in uscita lungo tutto il 2020, a cui in corso d’opera se ne è aggiunto un quinto in cui la band torna a cimentarsi nel lavoro collettivo.

Un totale dunque di ‘5 EPs‘, come esplicita il titolo di questa raccolta, che moltiplicato per quattro tracce ciascuno fa un totale di 20 canzoni. Cinque lavori molto diversi tra loro, che riflettono i percorsi personali dei singoli membri: citando la nota stampa, “il folk esistenziale di ‘Windows Open’ cantato da Maia Friedman, il future soul di Felicia Douglass in ‘Flight Tower’, le melodie infinite di Longstreth in ‘Super João’, e i glitch orchestrali ricomposti di ‘Earth Crisis’ con Kristin Slipp“.

È dunque ingeneroso valutare quest’opera come fosse un album, ma è interessante da ascoltare perché mostra plasticamente quali e quante risorse, ancora oggi, i Dirty Projectors possano mettere in gioco. Dovendo scegliere, sono le prime quattro canzoni, quelle della chitarrista Maia Friedman, che si fanno preferire, anche perché rimandano al classico suono alt-folk della band che è quanto è sempre riuscito loro meglio. Nei 55 minuti di durata della raccolta ci sono inevitabilmente passaggi trascurabili (soprattutto nel 2° EP, troppo appiattito sull’R&B, e nel 4°, eccessivamente barocco) e molti divertissement che in un LP vero e proprio non avrebbero probabilmente trovato spazio. C’è però anche una perlina, che si intitola ‘No Studying‘, fa parte dell’ultimo lotto ed è un inatteso rock ‘n’ roll che si trasforma in un allegro folk collegiale. È meglio di qualunque bignami, la sintesi di una band che non rinuncia mai a tentare di stupire.

VOTO: 😐