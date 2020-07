Dream Wife: ‘So When You Gonna…’ (Lucky Number, 2020)

Genere: indie-punk | Uscita: 3 luglio 2020

Le Dream Wife sono la classica band che si scopre ai festival. La loro energia espressiva le rende ideali per aprire il main stage di un grande evento; la simpatia, il look anticonformista e colorato e la capacità di tenere il palco consentono loro di essere ricordate nonostante una precoce timetable. Il divertimento è assicurato, ma non fine a se stesso: la loro apologia dell’equità di genere è appassionata e determinatissima. Un messaggio già presente nel loro debutto omonimo di due anni fa, e ribadito con ardore anche in questo sophomore, che d’altro canto mette in mostra aspetti finora inediti del trio formatosi una manciata di anni fa all’università di Brighton.

“Questo disco è onesto. Questo disco è forte. Questo disco è delicato. Questo disco è sfacciato. Questo disco è straziante. Questo disco è commovente. Questo disco è assurdo. Questo disco è sexy as fuck“, dicono Rakel Mjöll (voce), Alice Go (chitarra, cori) e Bella Podpadec (basso, cori) sulla loro pagina Facebook. È in effetti una raccolta di canzoni non monotona quella messa a punto da Marta Salogni, eccellenza italiana all’estero che ha già lavorato con artisti del calibro di Björk, Holly Herndon e FKA Twigs e che fa parte di un team tutto al femminile voluto fortemente dalle stesse Dream Wife: “È stato fantastico lavorare con questa comunità di donne che si sostengono a vicenda in un settore dominato dagli uomini. È stato un modo di mettere in pratica ciò che predichiamo.”

Se il trademark punk-rock del trio è presente con evidenza in brani come l’opener ‘Sports!‘, l’irruente ‘Homesick‘ e la title-track ‘So When You Gonna…‘, le Dream Wife danno prova di trovarsi a proprio agio anche in soluzioni meno aggressive, dall’indie-pop di ‘Validation‘ e dell’ottima ‘Temporary‘ fino a ballate toccanti come ‘U Do U‘ e ‘After The Rain‘. Nel secondo album della band inglese c’è dunque diletto, riflessione e sentimento, ma soprattutto undici canzoni (peraltro ben scritte e ottimamente prodotte) così catchy che è assolutamente impossibile interrompere l’ascolto prima del termine.

