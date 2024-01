Ecco la prima canzone di Liam Gallagher & John Squire

Il primo assaggio della collaborazione tra l’ex chitarrista degli Stone Roses John Squire e l’ex vocalist degli Oasis Liam Gallagher è dalla mezzanotte di ieri disponibile a tutti. Si intitola ‘Just Another Rainbow’ e farà parte di un album che uscirà durante l’anno (non si sa ancora di preciso quando) e che lo stesso Liam ha definito entusiasticamente “il migliore dai tempi di ‘Revolver’ [dei Beatles, ndr]”.

Il brano, almeno nella sua parte iniziale, sembra davvero un pezzo degli Stone Roses cantato da Gallagher. Dura oltre 5 minuti e mezzo e contiene un proverbiale assolo di chitarra conclusivo. È stato registrato, come il resto dell’LP, in parte nello studio personale di Squire a Macclesfield, e in parte a Los Angeles, dove si sono aggiunti il produttore Greg Kurstin (in questa occasione anche bassista della band che si è venuta a creare in studio) e il batterista Joey Waronker.

“Per me l’interpretazione più ovvia per ‘Just Another Rainbow’ è che parla di delusione, nel senso di quando non si ottiene mai ciò che si vuole veramente”, afferma John Squire in una nota. “Ma non mi piace spiegare le canzoni, penso che questo sia il privilegio dell’ascoltatore, è qualsiasi cosa tu voglia che sia. Però per me è anche uno dei brani più ottimisti che abbiamo realizzato insieme.”