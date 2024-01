Nuova musica: Mary Timony, Buck Meek, Youth Lagoon, Sleater-Kinney, Ducks Ltd

Parte della scena indipendente di Washington DC sin dai primi anni ’90, Mary Timony ha guidato, suonato o coadiuvato una miriade di progetti musicali. Helium (due album tra il ’95 e il ’97) ed Ex Hex (due LP tra il 2014 e il 2019) sono stati il suo primo e il suo ultimo, e forse i più importanti. Dopo un’assenza di qualche anno dovuto anche alla precaria salute dei genitori, peraltro scomparsi di recente, Mary ha ripreso a scrivere e il prossimo 23 febbraio pubblicherà un album solista denominato ‘Untame The Tiger‘. Dal disco è già stato estratto il singolo ‘Dominoes‘, e questa settimana è stata la volta di un altra anticipazione chiamata ‘The Guest‘. Faranno parte di una scaletta di nove tracce prodotte da Dave Fridmann insieme a Dennis Kane.



Lo scorso settembre il chitarrista dei Big Thief Buck Meek ha pubblicato ‘Haunted Mountain‘ suo riuscito terzo album solista. Dalle stesse sessioni di registrazione provengono le due canzoni condivise ieri: ‘Cuero Dudes‘ non è altro che una versione alternativa di ‘Cyclades‘, già presente nel disco, mentre ‘Beauty Opens Doors‘ è un vero e proprio inedito, che non aveva passato la selezione finale per le canzoni da includere in scaletta.



Dell’anno appena concluso è anche ‘Heaven Is A Junkyard‘, il primo album a firma Youth Lagoon dal 2015. Il titolare del progetto Trevor Powers giovedì scorso lo ha fatto seguire dal singolo ‘Football‘, brano così sobrio e delicato da avere lo spessore per esservi contenuto. È anch’esso prodotto da Rodaidh McDonald, e parla dello sport come metafora della vita, nel caso specifico l’unico argomento in comune che Trevor ricorda di aver avuto con il padre.



‘Little Rope‘, il nuovo LP delle Sleater-Kinney, è in arrivo tra un paio di settimane, il 19 gennaio. Corin Tucker e Carrie Brownstein lo hanno già anticipato con due brani, ‘Hell‘ e ‘Say It Like You Mean It‘, oltre a un terzo condiviso questa settimana. Si chiama ‘Untidy Creature‘ ed è accompagnato da un video diretto da Nick Pollet in cui compare Amber Bourke, campionessa australiana di immersione in apnea.

‘Harm’s Way‘, il sophomore dei Ducks Ltd, arriverà il 9 febbraio via Carpark Records. Tra le canzoni in scaletta due sono già state diffuse dal duo canadese nelle scorse settimane, ‘The Main Thing‘ e ‘Hollowed Out‘. Una terza è divenuta di dominio pubblico giovedì: si intitola ‘Train Full Of Gasoline‘ e narra di un disastro ferroviario avvenuto in Quebec nel 2013, quando un lungo treno di 73 vagoni, contenenti derivati del petrolio, deragliò investendo diverse abitazioni nella cittadina di Lac-Mégantic e causando 47 morti.