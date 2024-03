Efterklang, nuovo singolo e data a Milano (nel 2025)

Gli Efterklang tante ne pensano e tante ne fanno, e un esempio lampante è stata la giornata di ieri, in cui la band danese ha reso pubbliche ben tre iniziative.

La prima è un tour, che addirittura avrà una sua parte nel 2025, in cui è presente anche un concerto all’ARCI Bellezza di Milano, sabato 25 gennaio. I biglietti saranno disponibili su Dice già da domani a 23 euro.

Casper Clausen e compagni hanno anche diffuso una nuova canzone, in cui peraltro è ospite la tromba di Zach Condon aka Beirut: si intitola ‘Getting Reminders‘ e proviene dalle sessioni di registrazione dell’ultimo LP del trio di Copenaghen, ‘Windflowers‘ del 2021.

Il video propone alcuni scatti tratti da un documentario che parteciperà al locale festival del cinema: ‘Efterklang: The Makedonium Band‘ riprende la band in un precedente tour in Macedonia del Nord (meta non certo consueta per dei gruppi rock), con particolare attenzione alla scena musicale locale, con anche alcune performance insieme a loro.