Rufus Wainwright a luglio per due date

Sarà nel nostro paese in estate, Rufus Wainwirght. Il cantautore canadese arriverà in Italia a luglio per due concerti.

Rufus si esibirà venerdì 19 in piazza San Giorgio a Melpignano (LE), all’interno del S.E.I. Festival, e sabato 20 al Teatro Romano di Fiesole (FI) per la rassegna Estate Fiesolana.

I biglietti per la data pugliese sono già in prevendita su Dice a 40,50 euro; quelli per l’appuntamento toscano su Ticketone, costano tra 31,82 e 44,56 euro.

Attivo dal lontano 1988 (quando aveva soltanto 15 anni), Wainwright ha sinora realizzato nove album di inediti. L’ultimo è ‘Unfollow The Rules‘ del 2020. L’anno scorso, però, è uscito ‘Folkocracy‘, album di cover della tradizione folk americana.