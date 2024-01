Explosions In The Sky a Ypsigrock e Cesena

‘End‘, l’album pubblicato lo scorso anno, non significava la fine degli Explosions In The Sky, che infatti arriveranno in Italia in estate per suonarlo in due occasioni.

La prima tappa italiana del tour della band post-rock americana sarà all’Ypsigrock Festival di Castelbuono (PA), che si terrà tra l’8 e l’11 agosto. Non è ancora stata comunicata la data precisa, ma il fatto che domenica 11 la band sia confermata alla Rocca Malatestiana di Cesena (all’interno della rassegna Acieloaperto), fa capire che in Sicilia si esibirà, quantomeno, tra giovedì 8 e sabato 10.

Gli abbonamenti per la manifestazione in provincia di Palermo sono già in prevendita su Dice a 125,89 euro. Varranno anche per le esibizioni di Colapesce & Dimartino, Jadu Heart, Bdrmm, Heartworms, Oracle Sisters, Lauren Auder, Egyptian Blue, Laura Groves, Chalk, Fat Dog e Marta Del Grandi.

I biglietti per il concerto romagnolo saranno disponibili da lunedì sui circuiti Ticketmaster e Ticketone a 35 euro più diritti e commissioni di prevendita.