Festivalnews: Primavera, Best Kept Secret, Roskilde, Isle Of Wight, San Gallo

“La migliore line-up della sua storia” è quella descritta da chi organizza il Primavera Sound di Oporto per quella che sarà l’edizione 2021 della giovane manifestazione. Come per Barcellona, dopo la cancellazione della tre giorni prevista prima a giugno e poi a settembre 2020, la definizione del cast è stata fatta con largo anticipo. Visto il già registrato sold out del festival gemello in Catalogna, sarà necessario affrettarsi anche per acquistare gli abbonamenti della versione lusitana, che si svolgerà tra giovedì 10 e sabato 12 giugno 2021. Ne faranno parte, tra gli altri, Tame Impala, Gorillaz, FKA Twigs, Pavement, Beck, King Krule, Kim Gordon, Dinosaur Jr, Shellac, Chromatics, Cigarettes After Sex, Jehnny Beth, Khruangbin, Helado Negro, Rolling Blackouts Coastal Fever, DIIV, Black Midi, Caroline Polachek, Penelope Isles e Dry Cleaning. I biglietti, in vendita da dopodomani su Dice, non costano molto: 120 euro per i tre giorni.

Molto interessante, dal nostro punto di vista, è anche il Best Kept Secret, solidissimo festival che si tiene ogni anno a Hilvarenbeek, a metà strada tra Eindhoven e Breda, in Olanda. Cancellato per il 2020, anche in questo caso tutto è stato rimandato al 2021, edizione per la quale sono al momento già confermati Strokes, National, Massive Attack, Jamie XX, Badbadnotgood, Belle And Sebastian, DIIV, Fontaines D.C., Jarvis Cocker, Metronomy, Mura Masa, Avalanches, Black Lips, Black Midi, Girl Band, Rolling Blackouts Coastal Fever, Tinariwen, Tropical Fuck Storm e Yellow Days. Suoneranno lo stesso weekend del Primavera portoghese, tra venerdì 11 e domenica 13 giugno 2021. In questo caso gli abbonamenti costano 169 euro.

Primi nomi anche per il Roskilde 2021, che l’anno prossimo si terrà tra il 26 giugno e il 3 luglio nell’omonima cittadina danese. Thom Yorke, FKA Twigs, Moses Sumney, Whitest Boy Alive, Cate Le Bon, Chai, Girl In Red, Kelly Lee Owens, Holly Herndon, Tyler The Creator, Floating Points e TLC sono tra i 32 artisti annunciati oggi. Visto l’annullamento del festival 2020, gli abbonamenti 2021 sono già sold out, ma in autunno diventeranno disponibili i biglietti per le singole giornate della manifestazione.

Sapeva già molto di nostalgia la line-up 2020 dell’Isle Of Wight Festival, si conferma molto vintage anche quella 2021, viste le numerose conferme dopo la cancellazione causa lockdown. La manifestazione inglese, che si tiene sull’omonima isola immortalata dai Dik Dik nella loro celebre canzone del 1970, farà salire sui propri palchi, tra gli altri, Happy Mondays, Kaiser Chiefs, Primal Scream, Supergrass, Shed Seven, Maximo Park, Alarm, Mavis Staples, Razorlight, Lionel Richie, Snow Patrol, Sam Fender, All Saints, Lightning Seeds, Duran Duran, Script e James Vincent McMorrow. Per vederli tra il 17 e il 20 giugno 2021 gli abbonamenti costano 197,60 sterline.

Placebo, Lumineers, Of Monsters And Men, Mando Diao, Sam Fender, Milky Chance, Giant Rooks, Loyle Carner e Viagra Boys sono nella line-up 2021 dell’OpenAir Festival della non lontana San Gallo, in Svizzera. Si esibiranno tra l’1 e il 4 luglio 2021; i relativi abbonamenti sono già in prevendita a 239 franchi.