Finalmente, il disco nuovo di Peter Gabriel

E alla fine, gli anni passati dall’ultimo album di inediti di Peter Gabriel saranno più di 21. Finalmente, però, c’è la data di pubblicazione definitiva del suo decimo LP solista, che ormai da molto tempo si sa che si chiamerà ‘I/O’, e che uscirà in tempo per Natale, il 1° dicembre.

Registrato tra i Real World Studios di Bath, di proprietà dell’ex Genesis, e lo studio privato dello stesso Gabriel, avrà 12 brani in scaletta ripetuti due volte, giacché incisi in due diverse versioni, il “Bright-Side Mix” opera di Mark ‘Spike’ Stent, e il “Dark-Side Mix“, curato da Tchad Blake. “Piuttosto che scegliere un solo mix, ho deciso di far ascoltare l’intero grande lavoro che hanno fatto entrambi”, ha spiegato il musicista inglese in una recente intervista.

Alla realizzazione dell’LP hanno collaborato Brian Eno, David Rhodes, Tony Levin, Manu Katché, il Soweto Gospel Choir, Oprhei Drängar e la New Blood Orchestra. Non è noto se alcuni di costoro avessero già preso parte alle prime registrazioni del disco, cominciate nel lontanissimo 1995. ‘I/O’ avrebbe infatti dovuto uscire nel 2004, ma per varie questioni si è giunti, per l’appunto, a dicembre 2023.

Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione di un singolo in occasione di ogni luna piena a partire dal 6 gennaio 2023. È dunque possibile ascoltarlo quasi per intero, anche su Bandcamp. Rimasti inediti sono infatti solo due brani su dodici: ‘And Still’ e ‘Live And Let Live’.