Gurriers, album di debutto e tre date in Italia

Tra le band emergenti più chiacchierate sui media di genere, i Gurriers paiono poter essere la prossima next big thing proveniente da Dublino. Lo scopriremo presto, giacché: 1) il mese prossima saranno in concerto in Italia; 2) a settembre uscirà il loro LP di debutto; 3) a ottobre torneranno dalle nostre parti per altri due live.

‘Come And See‘ è il titolo dell’album in uscita il 13/9. Conterrà 11 brani definiti “una rumorosa odissea nella disillusione del mondo moderno” tra “post-punk, noise-rock e shoegaze“. Di essi, due sono già noti: ‘Des Goblin‘ e il nuovo singolo ‘Close Call‘, diffuso oggi.

Verranno suonati sabato 8 giugno all’interno dell’Off Tune Festival di Prato (in una serata a ingresso libero), e quindi sabato 26 ottobre all’ARCI Bellezza di Milano e domenica 27 al Covo di Bologna. I biglietti sono già disponibili su Dice: 17,25 euro il prezzo per la data milanese, 15,52 euro quello per lo show in Emilia.