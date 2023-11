Hotline TNT: ‘Cartwheel’

🎵 shoe-grunge | 🏷️ Third Man Records | 🗓️ 3 novembre 2023

Vancouver e New York si trovano su coste opposte dell’immenso continente americano, una in Canada e l’altra negli Stati Uniti. È un tragitto molto lungo anche se effettuato in aereo, e difficilmente consente di mantenere i contatti. Nel trasferirsi nella Grande Mela, Will Anderson si è lasciato dietro una band (i Weed) e diverse relazioni finite male. Ha però trovato ispirazione e vigore artistico nel fondare una nuova band, gli Hotline TNT, di cui è l’unico membro permanente.

‘Nineteen In Love’ (2021), il titolo del suo primo LP con il nuovo moniker, la dice lunga su ciò che ispira le sue canzoni rumorose ma tanto empatiche. Le ha ascoltate anche Jack White, che lo ha voluto nella sua Third Man Records, etichetta che pubblica un sophomore divenuto già Best New Music su Pitchfork. Che poi, di nuovo ‘Cartwheel’ non ha tantissimo, anzi. È un tornare indietro nel tempo questo disco, a suoni che quasi non si ascoltano più, e che negli ultimi anni soltanto i Cloud Nothings hanno proposto con comparabile analogia.

Chitarre distorte, melodie accattivanti ma sofferte, tra il frastuono dello shoegaze, la delicatezza del dream-pop, la difficoltà di vivere del grunge e l’immediatezza del punk. Durano spesso e volentieri meno di tre minuti (per un totale di appena 33) le composizoni di Anderson, che si incendiano e si placano in un’alternanza che le rende interessanti e da cui ci si può far coinvolgere, identificandosi nella ricerca di un amore che sfugge sempre. ‘I Thought You’d Change’, ‘History Channel’, ‘Out Of Town’, ‘Maxine’ e ‘Stump’ sono quelle che si fanno preferire da chi vi scrive, ma il livello delle restanti è assimilabile. Non troppa varietà, certamente nessuna novità, però ‘Cartwheel’ è uno di quei dischi che si finisce per ascoltare più di altri, perché il flashback che mette in moto è degno di un grande sceneggiatore.

🙂