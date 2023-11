Un altro singolo dagli English Teacher

“Il primo assaggio di una ballata al pianoforte firmata English Teacher”: è così che la band di Leeds descrive ‘Mastermind Specialism’, ulteriore avvicinamento all’agognato album di debutto della band di Leeds che, però, ancora non è stato annunciato. Il singolo è il terzo negli ultimi tre mesi circa, dopo gli ottimi ‘The World Biggest Paving Slab’ e ‘Nearly Daffodils’.

Intende discorrere della “paralisi decisionale” che attanagli gli individui in alcuni momenti della vita, come nel caso della frontwoman Lily Fontaine: “Mi ha accompagnato fino a mettere in discussione la mia religione, la mia sessualità, la mia carriera”, spiega in una nota. “Guardare l’incredibile sci-fi/fantasy ‘Mr Nobody’ di Jaco Van Dormael ha messo in prospettiva la causa e l’effetto di questo problema; la mia vita è stata coerente nella sua incoerenza. 12 case diverse in tutto il Paese e di razza mista, sono sempre stato un po’ a metà strada e credo che questa canzone, e molte delle canzoni che stiamo per pubblicare, provengano da lì“, aggiunge.