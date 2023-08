Hurry: ‘Don’t Look Back’ (Lame-O, 2023)

Genere: power-pop | Uscita: 11 agosto 2023

E pensare che gli Hurry dovevano rimanere un progetto secondario per Matt Scottoline, che negli Everyone Everywhere, la band in cui militava dal 2007, non poteva esibire in toto le sue qualità di songwriter. Oltretutto, il quartetto di Philadelphia si era posizionato su coordinate emo-rock dissimili dalle composizioni soliste del bassista, che aveva anche velleità di primo chitarrista. Così, le venti canzoni inizialmente scritte con molta calma (da qui l’ironico pseudonimo “Hurry”) sono negli anni sempre più numericamente cresciute, e questo ‘Don’t Look Back’ è il sesto LP della storia di quella che ormai è una vera e propria band, completata dai cugini Joe (basso) e Rob DeCarolis (batteria) e dal chitarrista Justin Fox.

Un titolo che richiama una famosa canzone dei Teenage Fanclub, di cui Scottoline sembra aver appeso più di un poster in camera, sebbene le influenze, tra press-release e pagina di Wikipedia, citino anche Yo La Tengo, Dinosaur Jr, Lemonheads e persino Paul McCartney e Beach Boys. Di certo il gusto per la melodia agrodolce supportata da chitarre elettriche è il focus di Matt in fase di composizione; linee guida che queste 10 tracce confermano lungo tutti i 40 minuti di durata del disco. Non si ravvede grandissima varietà tra di esse, e i modelli di stile rimangono ben saldi: ‘Don’t Look Back’ è dunque – a partire dal titolo – un disco assolutamente derivativo, ma in fin dei conti ben fatto, che mostra delicatezza, gusto e capacità di creare ritornelli accattivanti. Il classico album estivo, ma di quelli che non finiranno mai in alcuna classifica di vendita.

VOTO: 🙂