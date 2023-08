Nuova musica: Black Pumas, A. Savage, Mitski, Bombay Bicycle Club, Soccer Mommy

Con sette nomination ai Grammy guadagnate tutte con l’omonimo album d’esordio del 2019, i Black Pumas non possono far altro che portarsi dietro enormi aspettative per quello che ne sarà il successore. ‘Chronicles Of A Diamond‘ uscirà il 27 ottobre per ATO e, ad ascoltare il singolo ‘More Than A Love Song‘, pare destinato a mandare in brodo di giuggiole chi ha apprezzato l’LP di quattro anni fa. Co-prodotto dai due membri della band (Eric Burton e Adrian Quesada) insieme a John Congleton, fa parte di una scaletta di dieci brani lavorati soprattutto da Shawn Everett, celebre per i dischi con Alabama Shakes e War On Drugs.



Che un nuovo album solista del chitarrista dei Parquet Courts A. Savage fosse nell’aria era evidente sia dalla diffusione, qualche settimana fa, del singolo ‘Thanksgiving Prayer‘. ‘Several Songs About Fire‘, questo il titolo dell’LP, è però da oggi ufficiale: arrivrà il 6 ottobre via Rough Trade. Prodotto da John Parish nella sua Bristol, vede la partecipazione di Jack Cooper (Modern Nature, Ultimate Painting), Cate Le Bon e di membri di Kamikaze Palm Tree e Caroline. “Mi immagino suonare queste canzoni in un piccolo club che sta lentamente bruciando“, afferma il musicista newyorkese. Il nuovo singolo ‘Elvis In The Army‘ dà proprio questa idea.



Di ‘The Land Is Inhospitable And So Are We‘, il nuovo LP a firma Mitski, si conosce già la data di uscita: il 15 settembre. La cantautrice nippo-americana ne ha già condiviso un estratto, ‘Bug Like An Angel‘, qualche settimana fa, e oggi vi ha dato seguito con altre due canzoni contenute nella scaletta del disco, ‘Star‘ e ‘Heaven‘.





Si intitola ‘I Want To Be Your Only Pet‘ il nuovo singolo dei Bombay Bicycle Club. Farà parte di ‘My Big Day‘, nuovo LP della band britannica da tempo programmato per il 20 ottobre. “Suona come un mix tra i Beatles di ‘Abbey Road’ e i Queens Of The Stone Age di ‘Rated R’“, afferma il frontman Jack Steadman. Dal disco erano già stati condivisi altri due brani: la title-track e ‘Diving’, che ospita il featuring di Holly Humberstone.



Ci sono le cover di Pavement, Slowdive, R.E.M., Taylor Swift e persino di Sheryl Crow nel nuovo EP di Soccer Mommy, ‘Karaoke Night‘, che sin dal titolo evidenzia l’assenza di inediti tra i cinque brani in scaletta. Si tratta con evidenza di un tributo ad alcuni degli artisti preferiti che ne hanno ispirato lo stile musicale, come ammette la stessa Sophie Allison in una nota parlando di ‘I’m Only Me When I’m With You‘ della Swift, che è la prima anticipazione della breve raccolta in arrivo il 22 settembre.