The Front Bottoms: ‘You Are Who You Hang Out With’ (Fueled By Ramen, 2023)

Genere: emo-folk | Uscita: 4 agosto 2023

La più classica delle band da college, i Front Bottoms sono per l’appunto nati in un istituto scolastico della campagna del New Jersey, nel borough di Woodcliffe Lake (poco più di 6000 abitanti, secondo Wikipedia). Dopo oltre 15 anni di attività, sono ancora oggi formati dai due membri fondatori, il cantante e chitarrista Matthew Sella e il batterista Mathew Uychich. Non molto è cambiato dai primi dischi di allora, dichiaratamente ispirati a Blink 182 e Bright Eyes, binomio che ben illustra quanto contenuto anche in questo ‘You Are Who You Hang Out With’, il loro sesto LP in carriera, che esce per la Fueled By Ramen, etichetta di proprietà della Warner e specializzata in punk-rock melodico.

C’è qualcosa di più in ciò che fanno Sella e Uychich, che con grande evidenza portano nel proprio stile musicale una forte componente emo (esplicitata sin dal titolo dell’opener ‘Emotional’), ma che la mischiano con spunti folk-punk, indie-pop, slacker-rock e con testi sulle crisi di mezza età degli ultra-trentenni. Così facendo, riescono a confezionare un album, sebbene non indimenticabile, assai gradevole da ascoltare (soprattutto quando emerge un’acustica alla Dashboard Confessional), in cui si può trovare più di un singolo di pregevolissima fattura (‘Outlook’, ‘Fake Gold’, ‘Brick’ e specialmente ‘Punching Bag’) e qualche passaggio prevedibile (‘Not Joking’, ‘Batman’). Nel suo complesso, un lavoro più che discreto, perfetto per una stagione di leggerezza come quella in corso.

VOTO: 🙂