Il video dell’ultima canzone dei Beatles

È da ieri che c’è chi ascolta ininterrottamente ‘Now And Then‘, quella che è stata definita la “last song” dell’ineguagliabile discografia dei Beatles.

Costruita su un demo in musicassetta inciso da John Lennon negli anni ’70, e ri-lavorata nel 1995 quando i tre compagni rimasti in vita fecero altrettanto per ‘Real Love‘ e ‘Free As A Bird‘ (inserite all’epoca in alcune compilation antologiche), non venne mai pubblicata per l’impossibilità di separare, a livello tecnico, la voce di John dal pianoforte.

Le moderne tecnologie hanno risolto il problema, ma il tentativo precedente è stato comunque utile perché per l’occasione George Harrison aveva registrato alcune parti di chitarra. Grazie all’aggiunta di altre incisioni da parte di Paul McCartney e Ringo Starr, il pezzo ha ora il pregio di includere contributi di tutti e quattro i Fab Four, oltre che di quelli di un’orchestra e dell’Intelligenza Artificiale, che ha fornito il ‘collante’ decisivo per la sua chiusura.

Un’operazione che, più che per la bontà del brano, colpisce per il carico emozionale che porta con sé. E a questo proposito il colpo di grazia lo sferra il video diretto da Peter Jackson (colui che ha curato la mini-serie documentaristica ‘The Beatles: Get Back’), diffuso oggi, in cui i Beatles interagiscono tra di loro in versione anni ’60, 1995 e 2023. Rifiutato, in questo caso, ogni tipo di intervento artificiale perché, a detta dello stesso Jackson, “ogni scatto dei Beatles doveva essere autentico“, tanto che sono stati utilizzati anche filmati domestici forniti al regista dal figlio di Lennon, Sean, e dalla moglie di Harrison, Olivia: “Mi sono reso conto che avevamo bisogno dell’immaginazione di ogni spettatore per fare ciò che noi non potevamo fare, e far sì che ognuno creasse il proprio momento di personale addio ai Beatles“, spiega il cineasta.

A disposizione su YouTube c’è anche un breve documentario di 12 minuti sulle varie fasi di lavorazione della canzone, diretto da Oliver Murray e prodotto dalla BBC all’interno di una serie di programmi volti a celebrare l’eredità della celeberrima band di Liverpool.