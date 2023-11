Il secondo album in un anno dei Bar Italia tra le uscite di oggi

I 10 dischi più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Bar Italia: ‘The Twits’

slacker post-punk

The Twits by bar italia

2. Lol Tolhurst x Budgie x Jacknife Lee: ‘Los Angeles’

electro-rock

3. Kevin Drew: ‘Aging’

soft-rock

Aging by Kevin Drew

4. Hotline TNT: ‘Cartwheel’

shoe-grunge

Cartwheel by Hotline TNT

5. There Will Be Fireworks: ‘Summer Moon’

alt-rock

Summer Moon by There Will Be Fireworks

6. Drop Nineteens: ‘Hard Light’

shoegaze

Hard Light by Drop Nineteens

7. King Creosote: ‘I Des’

alt-pop/rock

I DES by King Creosote

8. Laura Veirs: ‘Phone Orphans’

indie-folk

Phone Orphans by Laura Veirs

9. Marnie Stern: ‘The Comeback Kid’

prog-rock

The Comeback Kid by Marnie Stern

10. Ian Sweet: ‘Sucker’

bedroom-pop

SUCKER by IAN SWEET

Questa settimana potete ascoltare anche: The Struts, Semisonic, Cold War Kids, Dirty Honey, Kevin Abstract, Jeffrey Martin, Empty Country, Storm Franklin, Danielle Howle.