Un brano di Sharon Van Etten con Courtney Barnett

Fa parte della colonna sonora della nuova serie di Apple TV+ ‘The Buccaneers’ il brano scritto a quattro mani da Sharon Van Etten e Courtney Barnett, che si intitola ‘Close To You’.

Il pezzo si inserisce in una raccolta di inediti di artiste prodotte dalla batterista delle Warpaint Stella Mogzawa, tra cui figurano anche le Lucius, Miya Folick, le stesse Warpaint e ancora la Van Etten con una seconda traccia.

“È stato davvero stimolante scrivere una canzone con la mia cara amica Courtney e darle vita insieme ai nostri sodali Zach Dawes [il bassista dei Last Shadow Puppets, ndr] e Stella Mozgawa”, dice Sharon in un post sui propri social. “Ammiro lo stile di scrittura di Courtney, che ha un approccio narrativo unico e intimo, personale e divertente, senza svelare troppo”.

‘The Buccaneers’, un adattamento di Edith Wharton sulle ragazze della società americana del 19° secolo in Inghilterra (e che dunque si inserisce nel filone di ‘Bridgerton’), verrà diffuso sulla piattaforma della Mela dall’8 novembre. Nel cast figurano Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag e Imogen Waterhouse.