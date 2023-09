Jeremy Tuplin in Italia a ottobre

Quanto siano ricchi di idee e belle canzoni gli album di Jeremy Tuplin ve lo abbiamo rimarcato più volte. Presto ci sarà l’occasione di ascoltare dal vivo quello più recente, ‘Orville’s Discotheque‘, che il mese prossimo verrà suonato in Italia in un tour di sei date.

Il cantautore inglese si esibirà venerdì 13 ottobre a Napoli in un house concert organizzato da Vayu (info qui), sabato 14 a Vasto (CH) in un’altro house concert organizzato da Agorà, domenica 15 sarà al Koi Bistrot di Vallo della Lucania (SA), martedì 17 alla Cantina di Sant’Agustino di Grottammare (AP), venerdì 20 al Raindogs di Savona (biglietti in prevendita qui a 6 euro) e sabato 21 all’Aberdonte di Rodengo Saiano (BS).

Sul palco, Jeremy sarà accompagnato al violino e alla tastiera dal poli-strumentista Maris Peterlevics.