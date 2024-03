Khruangbin a Milano l’11 novembre

I fan dei Khruangbin sono tutti in attesa della pubblicazione del loro nuovo album, ‘A La Sala’, in arrivo tra meno di un mese, il 5 aprile, per Dead Oceans.

Dovranno aspettare un po’ di più per vederli live, ma verranno ripagati lunedì 11 novembre, quando la band texana salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano.

I biglietti saranno in prevendita da venerdì prossimo (15/3) sui circuiti Ticketmaster e Ticketone. 40 euro più diritti e commissioni è il prezzo degli ingressi.

Dal disco di prossima uscita sono sinora stati diffusi due singoli: ‘A Love International’, di qualche settimana fa, e il più recente ‘May Ninth’.