Le news dei concerti: Foo Fighters, Bad Religion, Social Distortion, Brian Fallon, Foals

Lo spostamento al 2022 dell’I-Days Festival di Milano non impedirà ai Foo Fighters di suonare nel capoluogo lombardo. E’ stato infatti annunciato oggi il recupero del loro concerto, ora programmato per domenica 12 giugno del prossimo anno. Sul palco dell’Ippodromo, lo stesso giorno, saliranno anche i Chic di Nile Rodgers. I biglietti, che costano 65 euro più diritti e commissioni, sono sempre in vendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. L’organizzazione fa sapere che “I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata del 14 giugno 2020, poi riprogrammata il 12 giugno 2021, restano validi per il nuovo show“.

Bisognerà attendere il 2022 per rivedere in Italia anche i Bad Religion, ma in questo caso lo si potrà fare in due occasioni: martedì 21 giugno al PalaDue di Bassano del Grappa (VI) e mercoledì 22 all’Alcatraz di Milano. I biglietti, in prevendita su Ticketone e Mailticket per la data veneta e Ticketone e Vivaticket per quella lombarda, costano 30 euro più diritti e commissioni.

Rimanendo in ambito punk-rock, c’è da segnalare il rinvio dell’unico concerto italiano dei Social Distortion. La storica band californiana sarà lunedì 30 maggio 2022 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). I biglietti sono sempre in prevendita su Ticketone, Vivaticket e Mailticket a 35 euro più diritti e commissioni.

Spostato anche lo show che Brian Fallon doveva tenere al Magnolia di Segrate (MI) a novembre. Vi suonerà invece domenica 8 maggio 2022, unica data nel nostro paese. Le prevendite continuano su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket a 25 euro più diritti e commissioni.

Cancellato definitivamente, purtroppo, il concerto che i Foals avrebbero dovuto tenere a Sesto al Reghena (PN) il prossimo 23 giugno. L’organizzazione fa sapere che “non è stato possibile riprogrammare la data nel 2022“. Per maggiori informazioni per i possessori dei biglietti già acquistati, si rimanda al sito Sextounplugged.it.