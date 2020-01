Le news del weekend: Chemical Brothers, Rival Sons, Flow, Paredes de Coura

Sono state annunciate ieri due nuove date italiane dei Chemical Brothers: Tom Rowlands e Ed Simons si esibiranno sabato 11 luglio al Bologna Sonic Park all’Arena Parco Nord, e due settimane dopo, domenica 26, al Rock in Roma nella consueta location dell’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti saranno in prevendita dalle 10 di lunedì, non sono ancora noti i prezzi.

Ci saranno anche i Rival Sons sabato 13 giugno all’I-Days di Milano. La band blues-rock americana candidata a due Grammy suonerà nella stessa giornata di Aerosmith e Incubus sul palco del Milano Innovation District nell’ex area Expo. I biglietti per il giorno singolo sono già in prevendita su Ticketone e Vivaticket e costano 65 euro più diritti e commissioni, che diventano 75 se si vuole accedere al pit.

Chi invece scegliesse di vedere diversi bei concerti e allo stesso tempo visitare Helsinki, potrà farlo tra venerdì 14 e domenica 16 agosto al Flow Festival, che giovedì ha annunciato un primo lotto di nomi illustri: Stormzy, FKA Twigs, Michael Kiwanuka, Mac DeMarco, Bikini Kill e Chromatics si aggiungono al già confermato Bon Iver. L’abbonamento ai tre giorni della manifestazione, già disponibile qui, costa 185 euro.

Cogliamo l’occasione per segnalare anche uno dei nostri festival preferiti, che si qualche giorno dopo, tra mercoledì 19 e sabato 22 agosto, a Paredes de Coura, piccolo comune portoghese situato tra Vigo e Braga. Il cast è da leccarsi i baffi: Pixies, Mac DeMarco, Idles, Daughter, Parquet Courts, Ty Segall, (Sandy) Alex G, Pinegrove, Woods, Viagra Boys, The Comet Is Coming, Beabadoobee, Badbadnotgood, Boy Harsher, Squid, Black Country New Road e anche i ‘nostri’ Nu Guinea. Non troppo cari gli abbonamenti per i quattro giorni della manifestazione: appena 110 euro.