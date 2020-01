Le news di oggi: Nilüfer Yanya, Best Coast, The 1975, Porridge Radio

Sarà sabato 4 aprile l’attesa prima data italiana di Nilüfer Yanya. La cantautrice indie-soul londinese si esibirà all’Ohibò di Milano dove presumibilmente suonerà molte delle canzoni di ‘Miss Universe‘, il suo debutto dello scorso anno e quarto nella nostra classifica dei migliori album del 2019. I biglietti, già disponibili su Dice, costano 15 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Sono stati resi noti oggi i dettagli definitivi del nuovo album dei Best Coast. ‘Always Tomorrow‘ uscirà il 21 febbraio per Concord e conterrà 11 tracce, tra cui ‘For The First Time‘, il singolo diffuso qualche settimana fa, ma anche il nuovo ‘Everything Has Changed‘. La frontwoman Bethany Cosentino lo descrive come “la chiusura di un capitolo e l’apertura di uno nuovo, pur non sapendo cosa ci sarà dall’altra parte. E’ un disco sul compiere un gigantesco atto di fede“.



Si allungano i tempi per ‘Notes On A Conditional Form‘, il nuovo album dei 1975, inizialmente annunciato come immediatamente successivo a ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships‘ del 2018, ma ieri rimandato in via ufficiale al 24 aprile 2020. Per questa ragione il concerto in programma al Fabrique di Milano, loro unica data in Italia, era già stato posticipato dal 28 marzo al 19 ottobre. Per ingannare l’attesa Matt Healy e soci hanno comunque diffuso un altra canzone del disco, che si intitola ‘Me & You Together Song‘.



Nei nostri 13 in cui crederci vi avevamo parlato anche dei Porridge Radio, interessantissima band di Brighton che esordirà su album via Secretly Canadian il 13 marzo. ‘Every Bad‘, questo il titolo del disco, conterrà i precedenti singolo ‘Lilac‘, ‘Give/Take‘ e ‘Don’t Ask Me Twice‘, e anche il nuovo (ottimo) ‘Sweet‘, che è accompagnato da un video diretto da Sam Hiscox e che conferma come il credito nei loro confronti fosse ben riposto.