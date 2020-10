Le news di oggi: Adrianne Lenker, Gorillaz, Jonsi, Fuzz, Drive-By Truckers, Birthday Girl

Usciranno il 23 ottobre i due nuovi album di Adrianne Lenker, ‘Songs‘ e ‘Instrumentals‘, come intuibile il primo composto di canzoni, il secondo di brani strumentali. Ci concentriamo maggiormente sul primo perché le canzoni ci piacciono di più, e anche perché oggi ne è stato rivelato il secondo estratto, un brano al solito strappacuore intitolato ‘Dragon Eyes‘.



Continua la serie di singoli dei Gorillaz, denominata ‘Song Machine‘, che peraltro verranno presto raccolti (sempre il 23 ottobre) in un LP intitolato ‘Song Machine: Season One‘. Oggi, a tal proposito, è stata la giornata della rivelazione di ‘The Pink Phantom‘, brano che riesce a inglobare due featuring apparentemente lontanissimi tra loro, quelli del rapper 6black e di Sir Elton John. In una nota, lo stesso Elton svela la propria profonda ammirazione per Damon Albarn, e di essere assolutamente felice di aver potuto far parte di un brano dei Gorillaz.



Anche il nuovo album di Jonsi, ‘Shiver‘, è ricco di collaborazioni. Quella con Robyn è stata svelata ieri, si intitola ‘Salt Licorice‘ e, come prevedibile, è un pezzo decisamente ballabile. Si tratta del quarto estratto dal nuovo LP solista del frontman dei Sigur Ros, e segue ‘Exhale‘, ‘Swill‘ e ‘Cannibal‘, quest’ultima cantata insieme con Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins.



Non manca molto neanche al nuovo album dei Fuzz, ennesimo side-project con protagonista Ty Segall, che il 23 ottobre pubblicheranno il loro terzo LP intitolato didascalicamente ‘III‘. Il disco, peraltro, è prodotto da un maestro del rumore come Steve Albini, e conterrà anche ‘Spit‘, secondo estratto che segue di qualche settimana ‘Returning‘. Il video associato al nuovo brano è invece opera del chitarrista Charles Moothart, che ha l’hobby dei cortometraggi di animazione.



Uscita a sorpresa per i Drive-By Truckers, che domani pubblicheranno un loro nuovo LP intitolato ‘The New OK‘. Si tratta del secondo dell’anno per la band di Athens (Georgia), dopo ‘The Unraveling‘ di fine gennaio. Molte delle canzoni provengono dalle stesse sessioni di registrazione, che sono state integrate da altre avvenute in remoto durante il lockdown. Ad ispirarlo, “un’estate infinita di proteste, rivolte, bravate politiche e orrori pandemici“. È anticipato dalla title-track ‘The New OK‘.



Chi avesse nostalgia dei concerti rock, può almeno in parte combatterla andando a vedere e sentire gli svedesi Birthday Girl, che da domani saranno in Italia per quattro date. Il quartetto di Stoccolma si esibirà venerdì 2 ottobre al Bloom di Mezzago (MB), sabato 3 a Verona (non siamo al momento riusciti a rinvenire i dettagli della location), domenica 4 all’Ekidna di Carpi (MO) e lunedì 5 al Freakout di Bologna (vi consigliamo di contattare preventivamente i locali per venire a conoscenza delle modalità d’ingresso, che in alcuni casi prevedono la prenotazione). Chi non li conoscesse può ascoltare l’ultimo singolo pubblicato dalla band scandinava, ‘Old House‘, diffuso lo scorso 7 agosto.