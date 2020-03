Le news di oggi: Ben Gibbard, Porridge Radio, White Buffalo, Steve Wynn, Neil Young

La quarantena, sempre più estesa nel mondo occidentale, sta spingendo molti artisti a comunicare con il proprio pubblico in modo creativo. Un esempio è Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie, che ha annunciato una serie di live-streaming giornalieri intitolati ‘Live From Home‘, programmati per alle 4 del pomeriggio del Pacific Daylight Time, equivalente alla nostra mezzanotte. Ben annuncia ospiti e un collegamento al giorno almeno per le prossime due settimane, in contemporanea su Facebook e YouTube. Potrete seguire le sue esibizioni dall’embed qui sotto.



I Porridge Radio non si sarebbero mai immaginati di pubblicare il loro album di debutto in piena pandemia, e così hanno dovuto rimandare il loro tour previsto per marzo e aprile. Non si sono però persi d’animo, progettando una serie di streaming dal vivo cominciati oggi e intitolati ‘Every Bad Hour‘. La leader del gruppo Dana Margolin eseguirà le canzoni del disco nuovo, darà lezioni di pittura e diffusione delle precauzioni da prendere per non venire contagiati. Per assistere a tutto ciò basta seguire la band di Brighton sul suo profilo Instagram.

Si esibiranno via web anche i White Buffalo, in procinto di pubblicare il loro nuovo album ‘On The Widow’s Walk‘, che uscirà il 17 dello stesso mese. Un vero e proprio concerto di presentazione del disco intitolato ‘The White Buffalo: On The Widow’s Walk Exclusive Live Stream‘ è programmato per le 20 di domenica 5 aprile sul sito Cadenza.tv. Come un autentico live, lo show avrà anche un biglietto d’ingresso, che costerà 10 euro.

Domani alle 6 di sera sarà invece Steve Wynn a esibirsi da remoto: il frontman dei Dream Syndicate lo farà all’interno di una serie di trasmissioni denominate ‘#StayON‘ e organizzate da KeepOn Live, l’associazione di categoria dei live club e dei festival italiani. Gli streaming saranno trasmessi sulle pagine Facebook ufficiali di alcuni club del nostro paese; quello di Wynn da quella di Germi di Milano. Tutti i concerti in programma e tutti i relativi canali di trasmissione li potete trovare a questo link.

Anche per Neil Young ci saranno presto trasmissioni live in streaming, “ma non su Facebook“, sottolinea il cantautore canadese. Per sapere dove e quando avverranno bisognerà tenere d’occhio il suo sito ufficiale. Neil ha rivelato che suonerà vicino al caminetto di casa e che le riprese saranno effettuate dalla moglie, l’attrice Daryl Hannah.