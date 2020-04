Le news di oggi: Bright Eyes, Ghostpoet, Woods, Blanco White, Westerman

Se ad agosto riusciremo nuovamente ad andare ai concerti, appuntamento imperdibile sarà senza dubbio il Todays Festival di Torino, che oggi ha calato un nuovo asso dalla manica, annunciando l’unica data italiana dei Bright Eyes. Conor Oberst e soci si esibiranno nell’area esterna dello Spazio 211 domenica 30 agosto. I biglietti, già in prevendita sul circuito Ticketone, costano 30 euro più diritti e commissioni. La band di Omaha si aggiunge a una line-up che già prevedeva Grace Jones, Daughter, Nicolas Godin, Koffee, Angel Olsen e DIIV, e che nelle prossime settimane vedrà annunciati altri nomi. I Bright Eyes nel 2020 pubblicheranno il nuovo album, ancora senza titolo, a 9 anni di distanza dal precedente ‘The People’s Key‘.

E’ programmato per il 1° maggio il nuovo LP di Ghostpoet, ‘I Grow Tired But I Dare Not To Fall Asleep‘, suo quinto in carriera. Da esso è stato condiviso oggi ‘Nowhere To Hide Now‘, brano descritto come “un esplosione di alt-rock nervoso, guidato dalla voce idiosincratica di Obaro Ejimiwe e da un racconto impetuoso alimentato da paura, sfinimento e rabbia“.

Carriera molto prolifica quella dei Woods, che il 22 maggio arriveranno al decimo LP in carriera in 13 anni. Si chiamerà ‘Strange To Explain‘ ed è anticipato, oltre che dal primo singolo ‘Where Do You Go When You Dream‘ di qualche settimana fa, anche da un nuovo estratto (al solito di altissimo livello), la title-track ‘Strange To Explain‘.



Rimanendo in ambito folk-rock c’è da segnalare, finalmente, l’atteso esordio di Blanco White: si chiamerà ‘On The Other Side‘ e giungerà il 5 giugno su Yucatan Records. Cresciuto tra Londra e le Black Mountains (Galles) ma influenzato (come si deduce dal suo moniker) dalla cultura latina, Josh Edwards (questo il suo nome all’anagrafe) ha diffuso oggi un estratto delle 11 tracce che comporranno il suo primo LP, un brano che si intitola ‘Samara‘.



Il 5 giugno sarà anche la data di pubblicazione di un altro esordio piuttosto atteso, quello di Westerman, intitolato ‘Your Hero Is Not Dead‘. Dopo ‘Think I’ll Stay‘ e ‘Blue Comanche‘, terza anticipazione è ‘Waiting On Design‘, altro brano cantautorale rivestito di ricchi arrangiamenti.